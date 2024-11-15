أبو فاعور التقى الداوود والبرقشي تأكيدًا على القيام بالواجبات تجاه النازحين

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قام عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ووفد من المشايخ، يضم مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بزيارة الأمين العام لـ"حركة النضال" النائب السابق فيصل الداوود ونائبه طارق الداوود في راشيا.وأفاد بيان بأنه "خلال اللقاء، تم تأكيد أهمية اللقاء الجامع الذي عقد في خلوة القطالب في بلدة بعذران والمقررات التي صدرت عنه".أضاف البيان: "كذلك، تم تأكيد ضرورة القيام بالواجبات الوطنية تجاه أهلنا النازحين والاتفاق على الوقوف خلف الدولة والركون الى مرجعية مؤسساتها العسكرية الامنية في أي أمر من دون أي شكل من أشكال الإجراءات الذاتية. كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع كل القوى والمكونات السياسية والروحية في المنطقة لتفادي أي أمر غير مطلوب في هذه الفترة الحرجة التي يمر فيها لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي المجرم".كما التقى أبو فاعور مسؤول الحزب الديمقراطي في راشيا جمال البرقشي، بحضور أبو منصور، وتم تأكيد الثوابت نفسها واستمرار التنسيق والعمل المشترك بين الحزبين لأجل هذه الغاية. (الوكالة الوطنية)