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لبنان
اعتداء جديد.. إسرائيل تستهدف مركزاً لـ"اليونيفيل" في الجنوب!
Lebanon 24
15-11-2024
|
13:18
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أعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان، اليوم الجمعة، سقوط قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بعد ظهر اليوم على موقع UNP 2-3 في مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع.
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وأشارت "اليونيفيل" إلى أن القذيفة لم تنفجر، فيما سارع خبراء التخلّص من القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم.
وأوضحت "اليونيفيل" أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات بين جنود حفظ السلام، لكن أضراراً طفيفة فقط لحقت بصالة الألعاب الرياضية"، وأضافت: "كإجراء احترازي بسبب الأعمال العدائية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان الأفراد في الملاجئ".
وختم البيان: "إننا نذكّر جميع الأطراف بقوة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن الهجمات المتعمدة على حفظة السلام تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
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