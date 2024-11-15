آخر المعلومات.. هذا جديد مفاوضات إتفاق وقف إطلاق النار

يواصل لبنان الرسمي درس المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بشأن إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط أنباء عن تكتّم يرتبط ببنودها.

وقالت مصادر نيابية لـ"لبنان24" إن نتيجة درس المقترح ستظهر خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنّ "حزب الله" يشارك في الأمر، موضحة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مكلف من قبل الحزب للبت بالمسألة التفاوضية.

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وأشارت المصادر إلى أنّ "الكلام عن انهيار المفاوضات المرتبطة بالمسودة الأميركية الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "غير صحيح"، وذلك رداً على الأنباء التي تحدثت عن أن لبنان رفض المقترح الأميركي بعدما تضمن بنوداً لا تتماشى مع شروطه.

تكتم على البنود

بدورها، قالت قناة "الجديد" إنَّ مسودّة المقترح الأميركي مؤلفة من 5 صفحات و13 بنداً، مشيرة إلى أنّ الدولة اللبنانية تصرّ على التكتم على مضمون المسودّة بهدف إنجاح المفاوضات.

وأوضحت "الجديد" نقلاً عن مصدر رسمي لبنانيّ قوله أنّ بري تسلّم المطلوب ويستند على القرار 1701 كاملًا، موضحة أنّه يتم درس الأمر مع "حزب الله"، وأضاف: "نحن في مرحلة شدّ حبال والمطلوب ليس سهلاً لكنه قابل للتفاوض ومن يعوّل على إستسلام لبنان فهو واهم".

وذكر المصدر أنَّ "اللجنة التي ستراقب تنفيذ الإتفاق ستكون مؤلفة من طرف لبناني وطرف إسرائيلي والأمم المتحدة وهناك إحتمال بأن تنضم أميركا إليها وفرنسا ودولة عربية أيضاً".

ورداً على سؤال حول القرار 1559، قال المصدر إن "وجوده انتفى مع صدور القرار 1701".

من ناحيتها، قالت مصادر متابعة للمفاوضات لـ"الجديد" إنه "كلّما اشتدّت المفاوضات كلّما اشتدّ الضرب على لبنان"، فيما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أيّد المفاوضات التي يجريها الموفد الأميركي آموس هوكستين حول لبنان.

ونقلت الشبكة عن مسؤول لبناني قوله إن "حزب الله سيقدِّم رده على المقترح الاميركي الإثنين المقبل"، كاشفة أن "السلطات اللبنانية متفائلة بأن الحزب سيوافق على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار".

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين قولهم إن "بري طلب من السفيرة الأميركية مهلة 3 أيام لدراسة مقترح وقف النار".