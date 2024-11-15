Advertisement

لبنان

قصف عنيف.. غارات تضربُ البقاع!

Lebanon 24
15-11-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1278931-638673072371933375.jpg
Doc-P-1278931-638673072371933375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق عديدة في البقاع - شرق لبنان.
 
 وذكرت المصادر الميدانية أنَّ القصف طال بعلبك وأطراف بلدات زبود، النبي شيت وجنتا.
Advertisement
 
كذلك، استهدفت الغارات بلدات دورس، الخضر، حارة الفيكاني. 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت تمنين في البقاع
lebanon 24
16/11/2024 03:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف أعالي تعلبايا في البقاع الأوسط
lebanon 24
16/11/2024 03:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء نتيجة الغارة الاسرائيلية على البزالية في البقاع
lebanon 24
16/11/2024 03:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار في البقاع
lebanon 24
16/11/2024 03:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2024-11-15
16:55 | 2024-11-15
16:47 | 2024-11-15
16:38 | 2024-11-15
16:20 | 2024-11-15
16:07 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24