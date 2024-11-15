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لبنان
قصف عنيف.. غارات تضربُ البقاع!
Lebanon 24
15-11-2024
|
15:10
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق عديدة في البقاع - شرق لبنان.
وذكرت المصادر الميدانية أنَّ القصف طال بعلبك وأطراف بلدات زبود، النبي شيت وجنتا.
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كذلك، استهدفت الغارات بلدات دورس، الخضر، حارة الفيكاني.
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