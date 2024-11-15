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لبنان

بعد انسحابه من بلدة شمع.. الجيش الإسرائيلي يفجر مقام النبي شمعون الصفا (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:38
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قام جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم بتفخيخ وتفجير مقام النبي شمعون الصفا والمنازل المجاورة في بلدة شمع قضاء صور جنوب لبنان، وذلك بعد انسحابه من البلدة.
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وفي وقت سابق، وثقت لقطات مصورة وقوع قوة إسرائيلية بكمين محكم في منطقة شمع جهة الجنوب الشرقي في جنوب لبنان.

وتمكن حزب الله من محاصرة الجنود الإسرائيليّين في فخ داخل مقام النبي شمعون على أطراف بلدة شَمَع، وأعلن الإعلام الإسرائيلي عن حدث أمني صعب في جنوب لبنان.

وحسب وسائل عبرية، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه بلدة شمع للتغطية على عمليات سحب جنوده المصابين بعد استهدافهم من حزب الله، لكنهم فشلوا وتعرضوا لإطلاق نار مكثف من كل جانب.

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