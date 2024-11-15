بعد انسحابه من بلدة شمع.. الجيش الإسرائيلي يفجر مقام النبي شمعون الصفا (فيديو)

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انباء عن قيام الجيش الاسرائيلي بتفجير تلة مقام النبي شمعون الصفا في بلدة شمع قضاء صور .

الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول الى مدينة صور . pic.twitter.com/oOsJQvehaW — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 15, 2024 Advertisement

مقام #النبي_شمعون في قرية #شمع الجنوبية.

شمعون بالمناسبة هو من الحواريين أي من تلاميذ السيد المسيح. وأيضاً إبن عمة السيدة مريم العذراء.

اليوم الصهاينة يقومون بتدميره. pic.twitter.com/GOxFfJBru3 — 🇱🇧 NAdia (@FarhatNadia25) November 15, 2024

وفي وقت سابق، وثقت لقطات مصورة وقوع قوة إسرائيلية بكمين محكم في منطقة شمع جهة الجنوب الشرقي في جنوب لبنان.وتمكن حزب الله من محاصرة الجنود الإسرائيليّين في فخ داخل مقام النبي شمعون على أطراف بلدة شَمَع، وأعلن الإعلام الإسرائيلي عن حدث أمني صعب في جنوب لبنان.وحسب وسائل عبرية، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه بلدة شمع للتغطية على عمليات سحب جنوده المصابين بعد استهدافهم من حزب الله، لكنهم فشلوا وتعرضوا لإطلاق نار مكثف من كل جانب.