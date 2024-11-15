بعد انسحابه من بلدة شمع.. الجيش الإسرائيلي يفجر مقام النبي شمعون الصفا (فيديو)

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انباء عن قيام الجيش الاسرائيلي بتفجير تلة مقام النبي شمعون الصفا في بلدة شمع قضاء صور .
الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول الى مدينة صور . pic.twitter.com/oOsJQvehaW
— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 15, 2024
🔴🔴🔴
انباء عن قيام الجيش الاسرائيلي بتفجير تلة مقام النبي شمعون الصفا في بلدة شمع قضاء صور .
الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول الى مدينة صور . pic.twitter.com/oOsJQvehaW
مقام #النبي_شمعون في قرية #شمع الجنوبية.
شمعون بالمناسبة هو من الحواريين أي من تلاميذ السيد المسيح. وأيضاً إبن عمة السيدة مريم العذراء.
اليوم الصهاينة يقومون بتدميره. pic.twitter.com/GOxFfJBru3
— 🇱🇧 NAdia (@FarhatNadia25) November 15, 2024
مقام #النبي_شمعون في قرية #شمع الجنوبية.
شمعون بالمناسبة هو من الحواريين أي من تلاميذ السيد المسيح. وأيضاً إبن عمة السيدة مريم العذراء.
اليوم الصهاينة يقومون بتدميره. pic.twitter.com/GOxFfJBru3