ماذا تريد إسرائيل من الشياح؟

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وصف مصدر حزبي استهداف إسرائيل المركز لمنطقة الشياح في بيروت، بأنه رسالة ضغط تحاول تل أبيب ممارستها ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً أن تلك المنطقة تعتبرُ معقلا لـ "حركة أمل".ووفقاً للمصدر، فإن أماكن الاستهداف مدنية بامتياز، مشيراً إلى أنّ كل الذرائع التي يُطلقها الإسرائيلي لن تؤدي به إلى تحقيق أهدافه.وكان بري سئل أمس عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة فقال: "يبدو ان نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه... لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور "ما بتمشيش معنا".