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لم يكن اللقاء الذي جمع عددا من نواب "حزب الله" بالنواب في كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو، وضاح صادق وميشال الدويهي شكليا، اذ ان نقاشا جديا بين الطرفين بدأه ضو عندما علّق بشكل صريح وحاد نسبيا على بعض ما قاله نواب الحزب في السياسة والميدان.الاجتماع الذي كان يهدف بالاصل الى تناول قضايا النازحين والوحدة الوطنية تحوّل الى نقاش سياسي فعلي وعميق، وتضمن صراحة من الطرفين، اذ فوجئ النواب الثلاثة ببعض ما قاله نواب الحزب والشفافية التي تعاطوا فيها بالاجتماع حتى فيما يخص واقع الجبهة.وتؤكد المصادر ان النقاش السياسي بين ضو تحديدا ونواب الحزب وصل الى نقاط مشتركة ونظم بعض النقاط الخلافية من دون ان يعني ذلك ردم الهوة.وفي سياق متصل، أكّد مصدر نيابيّ "أنّ المُعارضة لا تزال تعمل وتُشارك إنّ من خلال لقاءات محليّة أو في الخارج على أنّ تكون شريكة في المُحادثات التي تجري للتوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".وشدّد "على أنّ هدف المُعارضة هو ضمان مصلحة البلاد وعدم القبول بأيّ تسويّة قد تكون على حساب الوطن".