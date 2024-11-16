التصعيد الاسرائيلي مستمر.. وغارات صباحية على البقاع والجنوب

صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث نفذ الطيران المعادي منتصف الليل عددا من الغارات على بلدة برج رحال ما ادى الى تدمير عدد من المنازل وارتقاء شهيدين واصابة عدد من الجرحى. كما اغار الطيران المعادي على بلدات: بافليه، الغندورية، الطيري، الرمادية، جويا، محيط مخيم الرشيدية وباتولية.
- مجدل زون، حانين ، باتوليه، هذه الغارات استهدفت منازل ومبان ومحالا تجارية.
كما تعرضت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر الاولى قرى القطاع الغربي وبخصوص قرى طيرحرفا، الجبين، شيحين، الضهيرة وشمع لقصف مدفعي عنيف طال مداخل و احياء البلدات الداخلية
واقدم العدو الإسرائيلي ليل امس على تفجير مقام النبي شمعون الصفا ثم اندحر من تلة شمع تحت وطأة ضربات المقاومة الباسلة.
يذكر ان مقر قوات اليونبفبل في شمع تعرض لقذيفة مدفعية.
كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات الجميجمة وشقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل.
واستهدف الطيران الحربي ايضاً منزل المواطن خليل عميص والمؤلف من 3 طبقات في بلدة عبا -قضاء النبطية ودمره.
و أفاد رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة وسام غزال أن "حصيلة الغارات على القضاء 8 شهداء و36 جريحا، توزّع الشهداء على الشكل التالي: ثلاثة شهداء في الغارة المعادية على المساكن الشعبية، شهيدان في الغارة على قانا، و شهيد واحد في الغارة على بلدة المنصوري. وسهيدان في برج رحال.
هذا جنوباً، أما في البقاع فالمشهد ليس مختلفاً حيث شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة لبايا في البقاع الغربي.