التصعيد الاسرائيلي مستمر.. وغارات صباحية على البقاع والجنوب

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صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث نفذ الطيران المعادي منتصف الليل عددا من الغارات على بلدة برج رحال ما ادى الى تدمير عدد من المنازل وارتقاء شهيدين واصابة عدد من الجرحى. كما اغار الطيران المعادي على بلدات: بافليه، الغندورية، الطيري، الرمادية، جويا، محيط مخيم الرشيدية وباتولية.- مجدل زون، حانين ، باتوليه، هذه الغارات استهدفت منازل ومبان ومحالا تجارية.كما تعرضت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر الاولى قرى القطاع الغربي وبخصوص قرى طيرحرفا، الجبين، شيحين، الضهيرة وشمع لقصف مدفعي عنيف طال مداخل و احياء البلدات الداخليةواقدم العدو الإسرائيلي ليل امس على تفجير مقام النبي شمعون الصفا ثم اندحر من تلة شمع تحت وطأة ضربات المقاومة الباسلة.يذكر ان مقر قوات اليونبفبل في شمع تعرض لقذيفة مدفعية.