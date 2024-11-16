غارة إسرائيلية تستهدف فريقا للدفاع المدني في كفرتبنيت.. ومعلومات عن إصابات (صورة)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرتبنيت أثناء قيامهم بعمل ميداني.وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات في صفوف المُسعفين.