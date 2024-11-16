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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف فريقا للدفاع المدني في كفرتبنيت.. ومعلومات عن إصابات (صورة)

Lebanon 24
16-11-2024 | 03:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرتبنيت أثناء قيامهم بعمل ميداني.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات في صفوف المُسعفين.
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