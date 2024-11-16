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لبنان

خلف: الوطن ينادينا جميعا... انتخبوا رئيسا

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:38
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سأل النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال 667 لوجوده في مجلس النواب:" ماذا يعني لمتولي السلطة أن يموت الناس، وأن تدمّر القرى، وأن تهدم المنازل، وحتى أن نخسر الوطن...

ما يعني لهم قلق الناس، وهلع الناس، وانعدام الطمأنينة في نفوس الناس؟.
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ماذا يعني لهم أن يفرغ الوطن من طاقاته الشبابية ومن قواه المجتمعية؟.

ماذا تعني لهم أن يخسر جيل بكامله العلم والتعليم؟".

وقال:" ان الاسئلة كثيرة ولائحتها تطول…ولا نسأل عن أجوبة تبرر الفشل، فالجواب الشافي واحد : عودوا الى الجمهورية، !عودوا الى الديمقراطية، اعيدوا انتظام الحياة العامة، وانتخبوا رئيساً للبلاد، فنضع حداً لهذا التفلت وانعدام تحمل المسؤولية، ونكون دعاة انقاذ لوطن ينادينا جميعاً !!!".
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