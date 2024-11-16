خلف: الوطن ينادينا جميعا... انتخبوا رئيسا

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سأل النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال 667 لوجوده في مجلس النواب:" ماذا يعني لمتولي السلطة أن يموت الناس، وأن تدمّر القرى، وأن تهدم المنازل، وحتى أن نخسر الوطن...ما يعني لهم قلق الناس، وهلع الناس، وانعدام الطمأنينة في نفوس الناس؟.ماذا يعني لهم أن يفرغ الوطن من طاقاته الشبابية ومن قواه المجتمعية؟.ماذا تعني لهم أن يخسر جيل بكامله العلم والتعليم؟".وقال:" ان الاسئلة كثيرة ولائحتها تطول…ولا نسأل عن أجوبة تبرر الفشل، فالجواب الشافي واحد : عودوا الى الجمهورية، !عودوا الى الديمقراطية، اعيدوا انتظام الحياة العامة، وانتخبوا رئيساً للبلاد، فنضع حداً لهذا التفلت وانعدام تحمل المسؤولية، ونكون دعاة انقاذ لوطن ينادينا جميعاً !!!".