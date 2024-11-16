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لبنان

مستشفى تبنين مستمر بعمله

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:58
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه بعد التواصل مع المعنيين تبيّن أن خبر الاتجاه الى اقفال مستشفى تبنين الحكومي بسبب العدوان المستمر على محيطه غير صحيح، وان المستشفى مستمر بعمله لدعم صمود الاهالي في قراهم، من خلال تقديم الخدمات الطبية في كامل أقسام المستشفى، وبكامل قدرته الإستيعابية.
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