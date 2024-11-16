Advertisement

لبنان

لبنانيون تضاعفت أموالهم بعد فوز ترامب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-11-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1279306-638673819582307165.png
Doc-P-1279306-638673819582307165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تقتصر الآثار الإيجابية لفوز ترامب على الشركات العالمية، أهمها شركات إيلون ماسك، داعم ترامب الأول، أو شركات التكنولوجيا والاعمال، لا بل أنّ لبنانيين تمكنوا أيضا من قطف تبعات هذا الفوز وأبرزهم اصحاب عملات البيتكوين، الذين ارتفعت أرباحهم بين ليلة وضحاها.
Advertisement

وحسب خبير في التداول أكّد لـ"لبنان24" أنّه خلال الايام الماضية تمكن العشرات من اللبنانيين من مضاعفة ثرواتهم بالنسبة للمتداولين الذين حصّلوا أرباحًا تجاوزت عند البعض 100%، في حين تمكن آخرون من تحقيق أكثر من 550 ألف دولار في غضون ساعات فقط.

وأكّد الخبير لـ"لبنان24" أن سعر عملة بيتكوين مستمر في الارتفاع منذ إجراء الانتخابات الاميركية في 5 تشرين الثاني، إذ تجاوزت الارباح 30% ومن المتوقع أن يتجاوز سعر العملة خلال الساعات المقبلة 91 ألف دولار بعدما كان سعرها خلال الساعات الاولى من انطلاق الانتخابات الاميركية 68,9 ألف دولار.

ويلفت الخبير إلى أنّ إصرار ترامب على جعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات المشفّرة ساهم في رفع اسعار العدد الاكبر من العملات، وفي مقدمتهم عملة البيتكوين.

وحذّر الخبير المتداولين في لبنان من الوقوع في فخّ الافراد الذين يظهرون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّهم خبراء في التداول، مؤكدًا أنّ وراء هؤلاء عصابات منظّمة هدفها الايقاع باللبنانيين غير الممتهنين، لافتًا إلى أنّ عملية الشراء والبيع يجب أن تعتمد على استراتيجية واضحة لا تقتصر على ايام واشهر، لا بل إن المتداول يجب أن يكون لديه نظرة إلى الامام حول طبيعة التداول وآثاره والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وشدّد الخبير على ضرورة الانتباه إلى  أمن المحافظ الرقمية واختيار منصات تداول موثوقة تصمد أمام الهجمات السيبرانية.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2024-11-16
14:00 | 2024-11-16
13:31 | 2024-11-16
13:30 | 2024-11-16
13:08 | 2024-11-16
13:00 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24