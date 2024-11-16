لبنانيون تضاعفت أموالهم بعد فوز ترامب

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وحسب خبير في التداول أكّد لـ"لبنان24" أنّه خلال الايام الماضية تمكن العشرات من اللبنانيين من مضاعفة ثرواتهم بالنسبة للمتداولين الذين حصّلوا أرباحًا تجاوزت عند البعض 100%، في حين تمكن آخرون من تحقيق أكثر من 550 ألف دولار في غضون ساعات فقط.وأكّد الخبير لـ"لبنان24" أن سعر عملة بيتكوين مستمر في الارتفاع منذ إجراء الانتخابات الاميركية في 5 تشرين الثاني، إذ تجاوزت الارباح 30% ومن المتوقع أن يتجاوز سعر العملة خلال الساعات المقبلة 91 ألف دولار بعدما كان سعرها خلال الساعات الاولى من انطلاق الانتخابات الاميركية 68,9 ألف دولار.ويلفت الخبير إلى أنّ إصرار ترامب على جعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات المشفّرة ساهم في رفع اسعار العدد الاكبر من العملات، وفي مقدمتهم عملة البيتكوين.وحذّر الخبير المتداولين في لبنان من الوقوع في فخّ الافراد الذين يظهرون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّهم خبراء في التداول، مؤكدًا أنّ وراء هؤلاء عصابات منظّمة هدفها الايقاع باللبنانيين غير الممتهنين، لافتًا إلى أنّ عملية الشراء والبيع يجب أن تعتمد على استراتيجية واضحة لا تقتصر على ايام واشهر، لا بل إن المتداول يجب أن يكون لديه نظرة إلى الامام حول طبيعة التداول وآثاره والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.وشدّد الخبير على ضرورة الانتباه إلى أمن المحافظ الرقمية واختيار منصات تداول موثوقة تصمد أمام الهجمات السيبرانية.