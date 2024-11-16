هذا هو شرط هوكشتاين للمجيئ إلى لبنان

قالت مصادر مُطلعة لـ"لبنان24" إنّ مجيئ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان مرهون بحصوله على أجوبة مُقنعة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رداً على الطروحات التي قدّمها إلى الأخير بشأن المسودة الأميركية الخاصة بإتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، ذكرت قناة "الجديد" أنَّ هوكشتاين سيزور بيروت يوم الثلاثاء المقبل، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الأخير سيزور إسرائيل الأربعاء بعد زيارة إلى لبنان.

ويأتي ذلك وسط تصعيد عسكري إسرائيلي واضح ضدّ لبنان من خلال شنّ غارات بوتيرة أكبر.

وفي تقرير ترجمه "لبنان24"، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ الجيش الإسرائيلي قرّر عدم الدخول في حرب استنزاف تستمرُّ أشهراً في لبنان، وأضافت: "لذلك، وبينما كانت المفاوضات بوساطة أميركية جارية، تحول الجيش الإسرائيلي إلى سياسة الهجوم على موجات مدتها ساعتين. بمعنى آخر، فإنّ كل ساعتين ستشنّ طائرات سلاح الجو هجمات في لبنان".

وأوضحت القناة أن تل أبيب تنتظر ردّ بيروت على المقترح الأميركي بشأن الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن من بين الأمور العريضة التي يتضمنها المقترح بند ينص على أنَّ الجيش اللبناني سيكون الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها العمل في لبنان، وسيتلقى المساعدة للسيطرة على المعابر الحدوديّة"، وأكملت: "بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح زيادة قوات اليونيفيل، ومغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المناطق التي تعمل فيها في جنوب لبنان، كما سيتم تشكيل لجنة للإشراف على آليات تنفيذ القرار الأممي 1701".