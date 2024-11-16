أدرعي يُصدر بياناً جديداً.. ماذا قالَ عن قصف الضاحية وصور؟

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، أنّ الجيش الإسرائيلي شنَّ سلسلة غاراتٍ على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور، زاعماً أن الهجمات طالت "مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى استخباراتيّة".

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وزعمَ أدرعي أنَّ "العديد من المصالح العسكرية التي تمت مهاجمتها تعود إلى وحدة عزيز في حزب الله المسؤولة عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من منطقة جنوب - غرب لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية"، وأردف: "يقوم حزب الله بإنشاء بنى عسكرية داخل مناطق مدنية في أنحاء لبنان بشكل متعمد بهدف تنفيذ أعمال إرهابية واضعاً عناصره وقادته في قلب السكان المدنيين. هذه الطريقة تعرض مواطني لبنان بشكل مباشر للخطر".

كذلك، قال أدرعي إنه "قبل الغارات، تم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين شملت جمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان في المنطقة".

أما في ما خص الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، فقال أدرعي إنه "تمت مهاجمة نحو 50 هدفاً لحزب الله هناك خلال الأسبوع المنصرم"، مشيراً إلى أن "الحزب يستخدم الضاحية لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد إسرائيل".