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لبنان

جندي إسرائيلي قُتل بنيران "الحزب" في الجنوب.. هذه هويته (صورة)

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:48
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن "مقتل الرقيب أوري نيكونوفيتش الذي قتل خلال مواجهات في جنوب لبنان".

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن أوري نيسانوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو في الأصل من القدس، خدم كمقاتل في الكتيبة 13 من لواء جولاني. وقد قتل خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في الجنوب.
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الرقيب أوري نيكونوفيتش

لبنان

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