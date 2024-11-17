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لبنان

هاشم: الأجواء الايجابية حول وقف العدوان تتوقف على متابعة الاتصالات

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:09
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رأى النائب قاسم هاشم أنّ "الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تسلم لبنان مقترح وقف العدوان والتزام القرار1701 تتوقف على متابعة الإتصالات، لان الأمور في خواتيمها كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وأضاف: "نحنُ أمام عدو متفلت ورئيس حكومته مراوغ ومماطل والتحربة معه مريرة خلال سنة من حرب غزة".
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وفي تصريح، اليوم، قال هاشم: "ما نراه من ارتفاع التصعيد خلال اليومين الماضيين وبشكل غير مسبوق والذي تزامن مع وصول مسودة المقترح محاولة اسرائيلية لتكون الملاحظات اللبنانية تحت النار، وهذا الإجرام لن يستطيع مهما وصلت همجيته ان يبدل من قناعات وثوابت المفاوض اللبناني الذي ينطلق بصلابة وبما يملك من حكمة وحنكة ان يحفظ حقوق لبنان واللبنانيين ويصون سيادته وكرامته".
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