هاشم: الأجواء الايجابية حول وقف العدوان تتوقف على متابعة الاتصالات

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وفي تصريح، اليوم، قال هاشم: "ما نراه من ارتفاع التصعيد خلال اليومين الماضيين وبشكل غير مسبوق والذي تزامن مع وصول مسودة المقترح محاولة اسرائيلية لتكون الملاحظات اللبنانية تحت النار، وهذا الإجرام لن يستطيع مهما وصلت همجيته ان يبدل من قناعات وثوابت المفاوض اللبناني الذي ينطلق بصلابة وبما يملك من حكمة وحنكة ان يحفظ حقوق لبنان واللبنانيين ويصون سيادته وكرامته".