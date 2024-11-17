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لبنان

لملء مقعدين في مجلسها.. انطلاق انتخابات نقابة المحامين في طرابلس

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:47
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بدأت في نقابة المحامين في طرابلس انتخابات لملء مقعدين في مجلس النقابة خلفا للمحاميين محمود هرموش ومروان ضاهر.

وأعلن النقيب سامي الحسن إطلاق أعمال النهار الانتخابي بحضور أعضاء مجلس النقابة والمكتب المشرف على أعمال ومجريات النهار الانتخابي .
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وفي كلمة له، قال الحسن: "في هذا اليوم نرفد الاداء الديمقراطي بادائنا فنحن النقابة الوحيدة التي تجري انتخابات في موعدها وذلك كدليل على ان ايمان المحامين بسيادة القانون ومبادئ القانون والعدالة والحرية ، فان إجراء الانتخابات هو أرقى أنواع الديمقراطية في العالم، وصحيح ان الديمقراطية تعني ايضا احترام سلوك الفرد واحترامي حياته والدفاع عن مصالحه، لذلك فاننا في هذا اليوم نتوج الحياة الديمقراطية باحترامنا الاصول والمبادئ والاعراف والقانون لعل اهل السياسة يقتدون بنا ويذهبون الى انتخاب رئيس للجمهورية، للبنان السيد المستقل الحر المنتصر باذن الله . ونحن جميعا ننتصر بارادتنا وشجاعتنا وحريتنا".

أضاف: "نحن اليوم على مسافة خمسة ايام من عيد الاستقلال، عيد حرية لبنان، وما من احد يعرف معنى الحرية الحقيقية الا المحامي، فالمحامون هم المدافعون عن كل الحريات وبالتالي فاننا نلتقي اليوم لنعبر بحرية ولنختار بكثير من الديمقراطية والشفافية أي من زملائنا لمجلس النقابة، ونحن نسهم في بناء مدماك اضافي في هذه النقابة التي توالى على بنائها نقباء سابقون ومجالس متتالية، ونحن نعلن عن تضامننا مع مختلف النقابات في لبنان ومع زملائنا في نقابة بيروت الذين لم يتسن لهم اجراء الانتخابات في هذا اليوم في بيروت التي تتعرض للعدوان ،فنوجه من هنا التحية لزملائنا في نقابة بيروت وخاصة انه ومنذ ايام سقطت صواريخ العدوان على بعد 600 متر من النقابة" .

وتابع: "نبدأ هذا اليوم ونلتقي على الحرية وعلى الاخاء.. أهلا وسهلا بكم في بيتكم بيت العدالة بيت الحرية وبيت حقوق الانسان، اعلن بدء الانتخابات وأوجه التحية للمكتب المشرف على اعمال الانتخابات، شاكرا المشرفين على تنظيم هذه الانتخابات ومتابعة كل التفاصيل وشاكرا حضور كل المحامين الذين يشاركون في هذه المناسبة الانتخابية الديمقراطية رفدا للعدالة ومحبة لنقابتهم".

ووجه التحية لامين السن مروان ضاهر، منوها بادائه خلال عمله في المجلس وبتفانيه في العمل، كما أشاد بمسؤول العلاقات العامة محمود هرموش الذي "تفانى في خدمة النقابة وبذل جهدا كبيرا في ارساء التعافي المالي".

ويتنافس في الانتخابات المحامون: نبيل قطره، نيقولا بو نقولا، نبهان حداد، رنا تانيا الغزّ، جورجينا عسّال، طوني فرنجية، نزيه القواص، ورنا فتفت.
 
 
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