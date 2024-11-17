أنباء عن إغلاق مركز "إنفينيتي" للرعاية الصحية.. ما صحّتها؟

Advertisement

نفت إدارة مركز إنفينيتي للرعاية الصحية (مستشفى الفقيه سابقاً)، في بيان اليوم، ما أشيع عن اغلاق المركز.وجاء في البيان: "في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إغلاق مركز إنفينيتي للرعاية الصحية، مستشفى الفقيه سابقاً، نود أن نؤكد لجميع المواطنين والمقيمين أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة".واضاف البيان: "المركز مستمر في تقديم خدماته الطبية بجميع أقسامه وعلى مدار الساعة، متحملاً مسؤوليته بكل عزيمة وإصرار، ومتحدياً جميع التحديات التي تواجه البالد حالياً".وتابع: "يعمل فريقنا الطبي والاداري بكامل طاقته لضمان استمرار تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للجميع، مع الالتزام الكامل بمعايير السالمة والجودة في كافة الأوقات".واكدت الإدارة في البيان أن "مركز إنفينيتي للرعاية الصحية مصمم ومجهز لمواجهة الطوارئ والأزمات، وملتزم بدوره في تقديم الرعاية الالزمة للمجتمع في هذه الاوقات الحرجة".وجتم البيان: "نشكر جميع الكوادر الطبية والاداري على جهودهم المستمرة، كما نتقدم بالشكر لمرضانا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل".