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لبنان

الحزب السوري القومي الاجتماعي ينعي محمد عفيف

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:48
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نعت عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان اليوم، المتحدث الإعلامي في حزب الله محمد عفيف الذي استشهد في غارة على راس النبع اليوم.

وجاء في البيان: "لم يكن الاستشهادي البطل محمد عفيف مسؤولًا اعلاميًا فحسب، بل كان فدائياً امتلك جرأة مواجهة الأسطول الجوي الاسرائيلي في قلب الضاحية… بالكلمة. وكان شجاعًا لا يهاب تبعات أي عمل، ومقدامًا لا يهاب الشهادة".
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واضاف البيان: "محمد عفيف من صنّاع صورة التحرير عام 2000 وصورة الانتصار عام 2006، ومحمد عفيف هو من الرجال القلّة الذين اختاروا طريقهم بملء ارادتهم، ولم يقع الموت عليه، اختاره عن جدارة".

وتابع: "اليوم التحق الاستشهادي محمد عفيف بقوافل شهداء المقاومة. وجاء استشهاده تأكيداً على أن هذا العدو تعنيه الصورة، ويعنيه الموقف، وعليه يجب أن تُثمر شهادة محمد عفيف مسؤوليةً وطنيةً أكبر في مقاربة المواجهة الاعلامية، وعدم التعامل معها إلّا من باب الحرص والقوّة. البقاء للأمّة والشفاء للجرحى والمعركة مستمرة حتى تحقيق الانتصار وتحرير الأرض".
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