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لبنان

في بلدة حناوية.. ماذا حصل مع "الهيئة الصحية الاسلاميّة"؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 08:32
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شنّ العدو الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد غارة بواسطة مسيّرة على فريق لـ "الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة حناوية، ومعلومات عن وقوع إصابات.
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