"الديمقراطي" ينعي عفيف: أصبح رمزاً للاعلام المقاوم حول العالم

نعت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان اليوم، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" الحاج محمد عفيف، الذي جرى اغتياله بغارة من العدو الإسرائيلي استهدفت مقر حزب البعث في بيروت.

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واعتبرت في البيان أن "هذا الإغتيال الوحشي هو استهداف وقح للإعلام والصوت الحرّ لم يسبق أن حصل في كل حروب العالم، ممّا يظهر صورة هذا العدو الحقيقية أمام الرأي العام العالمي، والذي يسعى إلى إلغاء كل صوت مقاوم يقف في وجهه والمشروع الاسرائيلي".

وتقدمت المديرية في بيان، بالتعزية من قيادة حزب الله وعائلة الشهيد وجميع المقاومين، سائلة الله عزّ وجل أن يتغمّده ومن معه بواسع رحمته.