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لبنان

في طرابلس.. من هما الفائزان بعضوية مجلس نقابة المحامين؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 09:21
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 فاز المحاميان رنا فتفت وطوني فرنجية بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس. وفاز المحامون رنا تانيا الغز، نبيل قطرة، نبهان حداد بعضوية لجنة التقاعد.

وجاءت النتائج على الشكل التالي: عضوية النقابة: الأستاذ طوني فرنجية: 562، الأستاذة رنا فتفت 536، الأستاذ نزيه القواص: 529 (عضو رديف)، الأستاذة جورجينا عسّال: 434، وعن لجنة صندوق التقاعد: الأستاذة رنا تانيا الغزّ: 681، الأستاذ نبيل قطره: 572، الأستاذ نبهان حداد: 462، الاستاذة دوللي فرح: 409، والأوراق البيضاء: 162. (الوكالة الوطنية) 
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