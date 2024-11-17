في طرابلس.. من هما الفائزان بعضوية مجلس نقابة المحامين؟

فاز المحاميان رنا فتفت وطوني فرنجية بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس. وفاز المحامون رنا تانيا الغز، نبيل قطرة، نبهان حداد بعضوية لجنة التقاعد.



وجاءت النتائج على الشكل التالي: عضوية النقابة: الأستاذ طوني فرنجية: 562، الأستاذة رنا فتفت 536، الأستاذ نزيه القواص: 529 (عضو رديف)، الأستاذة جورجينا عسّال: 434، وعن لجنة صندوق التقاعد: الأستاذة رنا تانيا الغزّ: 681، الأستاذ نبيل قطره: 572، الأستاذ نبهان حداد: 462، الاستاذة دوللي فرح: 409، والأوراق البيضاء: 162. (الوكالة الوطنية)

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