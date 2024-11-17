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لبنان

"المستقبل" يهنئ الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس

Lebanon 24
17-11-2024 | 09:30
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هنأ قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس رنا فتفت وطوني فرنجية، في الانتخابات التي جرت اليوم، متمنياً لهما التوفيق في مهامهما.

كما هنأ نقابة المحامين في طرابلس وكل أعضائها ب"إنجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، آملين بالخلاص منها قريباً من أجل سلامة لبنان وكل اللبنانيين وعودة الانتظام العام إلى العمل النقابي في كل لبنان". (الوكالة الوطنية) 
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