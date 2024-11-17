بصليات صاروخية.. سلسلة عمليات نفذها "حزب الله"

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فقد استهدف الحزب، عند الساعة 04:30 مساءً، مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية. وفي وقت لاحق، عند الساعة 02:30 بعد الظهر، استهدف تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين) بصلية صاروخية.كما كان "حزب الله" قد استهدف، في وقت سابق، تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية. وعند الساعة 11:15 صباحًا، استهدف الحزب تجمعًا آخر لقوات جيش العدو عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع بقذائف مدفعية.