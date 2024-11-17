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لبنان

بصليات صاروخية.. سلسلة عمليات نفذها "حزب الله"

Lebanon 24
17-11-2024 | 10:15
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أعلن "حزب الله" ظهر اليوم الأحد عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمعات للجيش الإسرائيلي.

فقد استهدف الحزب، عند الساعة 04:30 مساءً، مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية. وفي وقت لاحق، عند الساعة 02:30 بعد الظهر، استهدف تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين) بصلية صاروخية.
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كما كان "حزب الله" قد استهدف، في وقت سابق، تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية. وعند الساعة 11:15 صباحًا، استهدف الحزب تجمعًا آخر لقوات جيش العدو عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع بقذائف مدفعية.
 
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