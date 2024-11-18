"مركز الملك سلمان" يواصل دعم الأطفال في لبنان

يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية" بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، تنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024.



ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة وطرابلس، و استفاد منها ٧٠٥ اطفال من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف للقاطنين في الضنية والبقاع الاوسط. (الوكالة الوطنية)

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