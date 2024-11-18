Advertisement

لبنان

"مركز الملك سلمان" يواصل دعم الأطفال في لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1279611-638674627342406676.jpeg
Doc-P-1279611-638674627342406676.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية" بالتعاون مع جمعية "الايادي  البيضاء"، تنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024.

ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة وطرابلس، و استفاد منها  ٧٠٥ اطفال من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف للقاطنين في الضنية والبقاع الاوسط. (الوكالة الوطنية) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:51 | 2024-11-18
03:00 | 2024-11-18
02:17 | 2024-11-18
02:17 | 2024-11-18
02:08 | 2024-11-18
02:00 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24