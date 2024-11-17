غارات إسرائيلية طالت هذه البلدات... اليكم آخر التطورات جنوبًا

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كما تعرضت منطقة دوحة كفررمان وبلدة كفرتبنيت لغارات معادية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة السادسة الا عشر دقائق من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفا محيط جبانة بلدة جبشيت، وشن غارة أخرى على محيط مسجد بلدة المروانية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".كما تعرضت منطقة دوحة كفررمان وبلدة كفرتبنيت لغارات معادية.

واستهدف العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي منطقة الحوش - صور. وألقى قنابل مضيئة فوق اللبونة في الناقورة.



وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة منذ بعض الوقت في محيط بلدة عين بعال - باتجاه خلة عنتر بين عين بعال وبلدة حناويه.

الى ذلك، استهدف بالقصف المدفعي العنيف والمركز بلدات ياطر، بيت ليف ورشاف.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم، غارتين جويتين استهدفتا بلدتي حاريص وكفرا، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي رشاف وياطر.