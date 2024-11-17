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لبنان

حمية يتفقد أعمال ورش متعهدي الاشغال تجهيزا للعاصفة المرتقبة

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:20
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 يقوم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، مساء اليوم، بجولة تفقدية للاعمال التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة، تجهيزا للعاصفة المرتقبة، على طول الطريق الساحلي.

وتم توزيع الورش على النقاط الحمراء كافة.
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