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لبنان

بعد تساقط الامطار... غرفة التحكم المروري تحذر السائقين

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:44
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية وحرصا على السلامة العامة".
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