20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
300 شخصية ثقافية تدعو لحماية تراث بعلبك وصور
Lebanon 24
17-11-2024
|
12:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت 300 شخصية في المجال الثقافي عشية اجتماع في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، من بينهم علماء آثار وفنانون ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) إلى ضمان حماية التراث اللبناني خصوصا في بعلبك وصور.
Advertisement
ويضم لبنان ستة مواقع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بما فيها آثار رومانية في مدينتي بعلبك وصور اللتين تتعرضان لغارات إسرائيلية كثيفة ألحقت أضرارا بمحيط المواقع التاريخية.
وبعثت الرسالة التي وقع عليها 300 شخصية ثقافية، إلى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، لحثها على تخصيص جميع الموارد المتاحة بما في ذلك اتخاذ تدابير معززة وإذا لزم الأمر فرض عقوبات من أجل حماية هذه الكنوز التي لا يمكن تعويضها.
وعبّر الموقعون عن "التزامهم المشترك بحماية التراث الثقافي للبنان ومواقعه المصنفة وخاصة مدينة بعلبك وموقعها المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو".
وأكدوا أن "التراث الثقافي للبنان بأسره مهدد اليوم بفعل الهجمات المتكررة على مدن قديمة مثل بعلبك وصور وعنجر المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو".
ودعت الرسالة "جميع الأطراف المعنية في النزاع في الشرق الأوسط، سواء كانت دولا أو قوى غير حكومية أو منظمات دولية إلى ضرورة التحرّك لإنقاذ مدينة بعلبك ومجمعها الأثري الذي يعد جزءا لا يتجزّأ من التراث العالمي للإنسانية.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
Lebanon 24
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
01:13 | 2024-11-17
17/11/2024 01:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة
Lebanon 24
بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة
02:15 | 2024-11-17
17/11/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد وضع اللاعبة اللبنانية سيلين حيدر؟ هذه آخر معلومة
Lebanon 24
ما جديد وضع اللاعبة اللبنانية سيلين حيدر؟ هذه آخر معلومة
16:28 | 2024-11-16
16/11/2024 04:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي يُصدر بياناً جديداً.. ماذا قالَ عن قصف الضاحية وصور؟
Lebanon 24
أدرعي يُصدر بياناً جديداً.. ماذا قالَ عن قصف الضاحية وصور؟
16:05 | 2024-11-16
16/11/2024 04:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شخصيّة حزبية ودمار كبير.. العدو يستهدف راس النبع والضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو وصور)
Lebanon 24
استهداف شخصيّة حزبية ودمار كبير.. العدو يستهدف راس النبع والضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو وصور)
07:11 | 2024-11-17
17/11/2024 07:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2024-11-17
شهيدان وعشرات الجرحى.. اسرائيل تستهدف منطقة مار الياس في بيروت (صور وفيديو)
15:00 | 2024-11-17
مفاجأة كبرى.. "حزب الله" اقتحم وزارة إسرائيلية "تقنياً"!
14:41 | 2024-11-17
ملحم خلف: على جميع النواب اتخاذ القرار الجريء لانقاذ الوطن
14:38 | 2024-11-17
بعد بيان وزارة التربية.. هذا ما أعلنه رئيس الجامعة اللبنانية
14:22 | 2024-11-17
غارات اسرائيلية عنيفة جنوبًا.. وسقوط قذائف مدفعية على خراج برج الملوك
14:14 | 2024-11-17
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
17/11/2024 22:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
17/11/2024 22:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
17/11/2024 22:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24