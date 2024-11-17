مقدمة تلفزيون "أل بي سي"



هل بالإمكان المخاطرة والقول إن الوضع دخل مرحلة عنق الزجاجة؟ بمعنى إما انفراج وإما استمرار الأنفجار؟ تحت غبار الغارات، من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية إلى بيروت، مرة جديدة، والتي أدت إلى اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، تحت هذا الغبار، يبدو أن هناك الكثير من الأتصالات الديبلوماسية التي تتحرك وبسرعة لافتة، بين بيروت وتل أبيب وطهران وواشنطن، عنوان هذه الاتصالات الورقة الأميركية التي سلَّمتها السفيرة الأميركية في بيروت إلى المفاوض الرئيسي ، رئيس مجلس النواب نبيه بريK الذي استمهلها للرد بعد أن يكون تشاور مع حزب الله.

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هذا في المعلن، لكن في غير المعلن أن الورقة موجودة بين أيدي الجانب الإيراني واطَّلع عليها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني قبل وصوله إلى بيروت، أو بالتزامن مع وصوله، ولم ينتظر للأجابة بل أبلغ الجانبَ اللبناني أن إيران ترى أن من مصلحة لبنان أن يوافق عليها. في هذا السياق، طهران تسعى الى تفاهمات مع الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب تقضي بقبول التسوية المطروحة اليوم في مقابل تخفيف الضغوطات والعقوبات عليها.



إذا أخذ لبنان، وبشكل أدق حزبُ الله بالنصيحة الإيرانية، فإننا نكون عمليًا أمام معطى جديد هو الأول منذ الحرب الشاملة التي بدأت في منتصف أيلول، ونكون أمام السيناريو التالي:



يدرس لبنان الورقة، وقد تأتي الموافقة من الحكومة اللبنانية عبر جلسة لمجلس الوزراء.



في ضوء هذه الموافقة، يعود الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت ومنها ينتقل إلى تل أبيب، وهو كان اشترط أن يكون هناك معطى جديد ليعود . هل بالإمكان المخاطرة والقول إن الوضع دخل مرحلة عنق الزجاجة؟ بمعنى إما انفراج وإما استمرار الأنفجار؟ تحت غبار الغارات، من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية إلى بيروت، مرة جديدة، والتي أدت إلى اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، تحت هذا الغبار، يبدو أن هناك الكثير من الأتصالات الديبلوماسية التي تتحرك وبسرعة لافتة، بين بيروت وتل أبيب وطهران وواشنطن، عنوان هذه الاتصالات الورقة الأميركية التي سلَّمتها السفيرة الأميركية في بيروت إلى المفاوض الرئيسي ، رئيس مجلس النواب نبيه بريK الذي استمهلها للرد بعد أن يكون تشاور مع حزب الله.هذا في المعلن، لكن في غير المعلن أن الورقة موجودة بين أيدي الجانب الإيراني واطَّلع عليها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني قبل وصوله إلى بيروت، أو بالتزامن مع وصوله، ولم ينتظر للأجابة بل أبلغ الجانبَ اللبناني أن إيران ترى أن من مصلحة لبنان أن يوافق عليها. في هذا السياق، طهران تسعى الى تفاهمات مع الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب تقضي بقبول التسوية المطروحة اليوم في مقابل تخفيف الضغوطات والعقوبات عليها.إذا أخذ لبنان، وبشكل أدق حزبُ الله بالنصيحة الإيرانية، فإننا نكون عمليًا أمام معطى جديد هو الأول منذ الحرب الشاملة التي بدأت في منتصف أيلول، ونكون أمام السيناريو التالي:يدرس لبنان الورقة، وقد تأتي الموافقة من الحكومة اللبنانية عبر جلسة لمجلس الوزراء.في ضوء هذه الموافقة، يعود الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت ومنها ينتقل إلى تل أبيب، وهو كان اشترط أن يكون هناك معطى جديد ليعود .

إذا صحَّ هذا السيناريو، يكون الوضع قد دخل في رحلة الألف ميل أمام التوصل إلى وقف لأطلاق النار أو بدء اتفاق يكون مشروطًا ببنود الورقة الأميركية ، فهل نضجت الأمور بما يتيح القول إن وقف النار اقترب؟



في مقابل هذه المسحة من التفاؤل، هل تطيح إسرائيل بهذا الجو من خلال إصرارها على التدخل عسكريًا عند اي خرق؟ وهل تتمسك بأن يكون هذا الشرط من خلال ملحق بينها وبين واشنطن؟





مقدمة تلفزيون "ام تي في"



أحدٌ دامٍ طويل في لبنان. فهو بدأ من الصباح الباكر باستهداف اطراف الحدت، و شمل غارات اسرائيلية على لبنان، واستهدافات لحزب الله في الجليل . وفي النهار الدامي اغتيل المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف مع عدد من معاونيه بغارة. كما استهدف الجيش الاسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الماري في حاصبيا ما ادى الى استشهاد عنصرين من الجيش. الهجوم على الجيش من قبل اسرائيل سبقه تعرض دورية من اليونيفيل لاعتداء من افراد غير تابعين لجهات غير حكومية كما قالت اليونيفيل في بيانها، ما يؤشر طبعا الى حزب الله. فهل الرسائل النارية المتبادلة هي الرديف الطبيعي للرسائل الديبلوماسية التي يتبادلها الاطراف المعنيون، والتي ترجح بعض الاوساط انها لن تصل الى نتيجة ايجابية؟ في الوقائع، الجميع في انتظار جواب حزب الله على المقترح الاميركي. ووفق المعلومات فان من المرجح ان يسلم الحزب جوابه الى الرئيس بري الليلة او غدا قبل الظهر على ابعد تقدير. لكن معلومات اخرى تشير الى ان الحزب لن يسلم جوابه، بانتظار ايضاحات يريدها من المبعوث الرئاسي الاميركي اموس هوكستين، فيما الاخير في انتظار جواب الحزب، ليقرر ما اذا كان سيأتي الى لبنان ام لا ! فمن ينتظر من في النتيجة ؟ وبين الانتظارين نحن في دوامة لا تنتهي. يؤكد الامر ما نقلته صحيفة هآرتس عن مسؤولين اميركيين واسرائيليين عن ان الاشكالية التي لم تُحّل بعد هي مطالبة اسرائيل بحرية العمل في لبنان، اذا تعرض امنها للخطر. وهذه المعلومة، اذا صدقت، تخالف ما يقوله الرئيس نبيه بري من ان المسودة الاميركية لا تتضمن اعطاء اسرائيل حرية التحرك في لبنان . فهل يعني كل ما يحصل اننا امام مناورات ومراوغات لن تؤدي لا الى تسوية ولا الى وقف لاطلاق النار؟ البداية من اغتيال الصوت الاعلامي لحزب الله في راس النبع. فمن هو محمد عفيف الذي تلقى تحذيرات عدة من احتمالات قتله خلال العدوان الاسرائليلي؟





مقدمة تلفزيون "المنار"



عمراً قضاهُ على طريقِ القدس، صوتاً للمقاومةِ صادحاً، وعقلاً نيِّراً، واعلامياً فذاً، فشهيداً مبارَكا.. متعددُ الالقابِ والمهام، مستشارٌ ومديرٌ ومسؤولٌ وقائدٌ اعلامي ، ومعها كلِّها بقيَ: الحاج محمد عفيف..



احدُ اصواتِ المقاومةِ الذي لن يَخفِتَ بالشهادة، بل سيزدادُ بأساً معَ اخبارِ الميدان، كيف لا وهو رجعُ صدَى رصاصِ المقاومينَ وصواريخِهم ومُسيّراتِهم وانجازاتِهم، قدَّمَها للعالمِ من على منبرِ الثبات، فوقَ تهديدِ العدوِ ووعيدِه وكلِّ اجرامِه..



ما كانَ وصولُ العدوُ إليه اِنجازاً امنيّا، فهو معروفُ الحركةِ والكلمةِ والمكان، بل واجهَهم بانجازاتِ المقاومين، وكانَ المُعلِنَ عن محاولةِ اغتيالِ رئيسِ وزرائِهم في قيسارية ووعدَهم بإعادة الكَرَّةِ من جديد، وتَحدّاهُم في عزِّ النِزال، من مؤتمرِه الصِحافيِّ على طريقِ المطار الى روضةِ الحوراءِ زينبَ فمُجمّعِ سيدِ الشهداء، حتى ارتقى شهيداً معَ ثلةٍ من رفاقِ المُهمةِ والمهنة، ليكونوا من السعداءِ بالحُسنَيين، شهادةٌ سيتبعُها نصرٌ باذنِ الله..



وعلى طريقِ النصر، وبنداءِ لبيكَ يا نصرَ الله، يلتحمُ المقاومونَ على طولِ ارضِ الجنوبِ الملتصقةِ بترابِ فلسطين، يُقلّبونَ جنودَ العدوِ وضباطَه على صخورِ القرى الصامدةِ وترابِها الخصيب، ويُحرقونَهم بلهيبِ الرصاصِ والصواريخ. يَكمُنونَ لمجموعاتِهِم، ويُدمرونَ آلياتِهم، ويَصنعونَ مع كلِّ صبحٍ املاً جديدا، ويُقرِّبونَ النصرَ الاكيد..



وفي عزِّ النزال، والنارِ الاميركيةِ التي تَسنِدُ الصهيونيَ على مساحةِ سماءِ الجنوبِ وارضِه، ما هدَأَت رسائلُهم الصاروخيةُ الى عمقِ الكيان، ولا كَلّت مُسيّراتُهم العصيةُ على كلِّ منظوماتِ العدوِ الدفاعية، وكما كلِّ يوم، كانت حيفا والكريوت وعمومُ مستوطناتِ الحافةِ الاماميةِ وثُكناتِها العسكريةِ تحتَ مرمى المقاومين..



وما غَيَّرَ في مجرياتِ الميدانِ كلُّ الاحقادِ الصهيونيةِ المرميةِ على المنازلِ السكنيةِ وعلى الآمنينَ في الجنوبِ وليسَ آخرَهم عائلةٌ في عربصاليم، وعلى البقاعيينَ الصامدين، فالضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت..



وبعدَ هزِّ مآذنِها بصواريخِه وسَماعِه تكبيراتِ الجهادِ من حجارتِها، حاولَ اليومَ معَ اجراسِ الكنائس ، ولن يَسمعَ منها الا دعوةً للدفاعِ عن لبنان. ففي الضاحيةِ وسّعَ العدوُ من اجرامِه مستهدفاً منزلاً سكنياً على اطرافِها في منطقةِ الحدث، فاصابَ كنيسةَ سيدةِ النجاةِ في المنطقةِ ملحقاً بها اضراراً كبيرة، كما طاولَ القصفُ اطرافَ الشياح – عين الرمانة، مستهدفاً مبنًى سكنياً، كذلك في برجِ البراجنة وحارةِ حريك وعمومِ احيائها.

مقدمة تلفزيون "أو تي في"



بعد اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في رأس النبع اليوم، في موازاة تكرار استهداف الجيش اللبناني، وتجديد محاولة التقدم على اكثر من محور في القطاعين الغربي والشرقي، في محاولة باتت مكشوفة لتطويق بنت جبيل، اين اصبحت مساعي وقف اطلاق النار؟

هذا السؤال مطروح بقوة في الاوساط السياسية المحلية، المنقسمة بين فريق يبالغ في التفاؤل، وآخر يغالي في التشاؤم، فيما الجواب اليقين يُفترض أن يبنى على الوقائع، والوقائع مصدرها الوحيد في هذه المرحلة، نتائج الزيارة التي يقوم بها آموس هوكستين إلى لبنان وإسرائيل الثلاثاء والاربعاء المقبلين، علماً أن الجهات الرسمية اللبنانية لم تؤكد بعد حصول زيارة الموفد الرئاسي الاميركي.

وفي غضون ذلك، يترأس نتنياهو في هذه الاثناء اجتماعاً أمنياً في وزارة الأمن الاسرائيلية التي استهدفها حزب الله الاسبوع الماضي، يُخصص لموضوع التسوية المطروحة في لبنان، على وقع تكثيف الغارات باتفاق واضح بين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وفق وتيرة الضربة كل ساعتين على الاقل.

أما على المقلب اللبناني، وبعدما قال الرئيس نبيه بري كلمته في اليومين الماضيين، لناحية التمسك بحرفية القرار 1701، مع ابداء الانفتاح على موضوع آلية مراقبة التنفيذ، أعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم مجدداً عن الامل بأن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701. وكان ميقاتي أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين اليوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.







مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



تصعيد إسرائيلي هستيري يضرب خبط عشواء في طول لبنان وعرضه/ على إيقاع حراك دبلوماسي يقود الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين إلى تل أبيب الأربعاء آتيـًا من بيروت/ على ما ذكرت مصادر إعلامية عبرية//.



ومما لا شك فيه ان رفع العدو منسوب عدوانه يهدف إلى الضغط بالنار لانتزاع تنازلات لبنانية/ لكن لبنان/ يواجه هذا الضغط بقوة وثبات يعكسهما الرئيس المفاوض نبيه بري والمقاومة في الميدان//.



وإذا كان الجانب اللبناني يبدي في هذه المرحلة تفاؤلاً حذرًا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار/ فإن حذره مرتبط دائمـًا بالمواقف المفخخة التي يلغم بها العدو أي مبادرة أو وساطة أو جدولِ أعمالٍ تفاوضي//.



وبدلَ أن توفر إسرائيل الأجواء الملائمة لجولة هوكستين وأيِّ مبادرة سياسية/ فإنها تـُسممها بتهديدات واعتداءات واسعة//.



في التهديدات التي عكستها وسائل الاعلام العبرية/ إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تتنازل عن حرية العمل العسكري في لبنان/ مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ووزير الحرب توافقـا على تكثيف الضغط العسكري في لبنان//.



أما الاعتداءات/ فقد شهدت تطورًا جديدًا تمثل باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب اللـ محمد عفيف في غارة نفذها الطيران المعادي على مبنى لحزب البعث العربي الإشتراكي في منطقة رأس النبع ببيروت//.



وقبل الاغتيال وبعده/ كانت الضاحية الجنوبية لبيروت على مواعيد مع ثلاث موجات من الغارات العنيفة لا يفصل بين واحدة منها والأخرى أكثر من ساعتين أو ثلاث//.



الغارات استهدفت مباني ومجمعات سكنية ومنشآت تجارية ومدنية فسوّتها بالأرض من الشياح وحارة حريك إلى برج البراجنة والحدث//.



وفي الجنوب/ لم يتغير المشهد العدواني في المدن والقرى والبلدات من حيث التدمير والمجازر/ التي كان آخرها في عربصاليم//.



أما عند الحافـّة الأمامية الحدودية/ فقد تواصلت محاولات قوات الاحتلال التقدم على محاور الخيام/ وشمع/ وعيناتا - بنت جبيل/ لكن من دون جدوى بفضل مقاومين أشداء يـُنزِلون بها قتلى وجرحى ويجبرونها على الانكفاء//.



ولم تنفع "غارة" رئيس أركان العدو هيرتسي هاليفي الإعلامية في رفع معنويات جنوده عندما أطلّ من أحد المنازل الأمامية في كفركلا مهددًا بمواصلة القتال وبشن ضربات في العمق اللبناني بشكل قاسٍ جدًا.

مقدمة تلفزيون "الجديد"



تطلِقُ اسرائيل النارَ على اتفاق وقفِ اطلاق النار من كل الجبَهات/ وتفاوِضُ ضَرباً وغاراتٍ واغتيالات// فمعَ توقُّعِ ردِّ لبنان وضِمناً حزبِ الله على المقترحِ الاميركي خلال ساعات/, اغتالت اسرائيل صوتَ المقاومةِ ومِنبرَها/ مسؤولَ الوِحدةِ الاعلامية الحاج محمد عفيف./ ابنُ العَلَّامة الشيخ عفيف النابلسي وحَنْجَرَةُ الحزبِ التي كانت على قَيدِ الظهورِ والمؤتمرات.. والعلَّامةُ في التواصُلِ وانشاءِ شبكةِ العلاقات استَهدَفَته اسرائيلُ اليومَ في مكاتبِ حزبِ البعث في رأس النبع/ فاستُشهد منْضَمَّاً الى سُلالة ما طابَ له العيشُ بَعدَها//. الحج محمدمِفتاحُ الخبرِ الاعلامي للمقاومة ومصدرُها العابرُ للمَصادر.. غادر وِحدةَ العلاقاتِ الاعلامية بعد اقلَّ من اسبوعٍ على إحيائه وحيداً يومَ الشهيد في قلب مجمَّع سيد الشهداء.. يحيطُه الخَطَرُ وتوقعاتُ الاغتيال.// وبإقدامِ اسرائيل على انهاءِ دورِه اغتيالاً تكونُ قد وَضَعت بُقَعاً من الدماء على اتفاقٍ يحلِّقُ في الاجواء.. واستَكملت سَيَلانَ الدماءِ بتعمُّدِها الاعتداءَ على الجيش اللبناني، بعدما قَصفت مركَزًا بشكلٍ مباشِر في بلدة الماري-حاصبيا ما أدى إلى استشهادِ عسكريَّيْنِ وإصابةِ اثنينِ آخرين/ وتتراكمُ حلْقةُ النارِ والدمِ في غاراتٍ نفَّذها العدو وخَرجت من جغرافْيَا الضاحيةِ الجنوبية الى مناطقَ قريبةٍ نحو العاصمةِ بيروت/ وعلى قرْعِ اجراسِ الكنائس في عين الرمانة ومحيطِها كانت حِمَمُ الصواريخ تَنزِلُ على أبنيةٍ مدنية تجاوِرُها مَحَالُّ تجارية وكنائسُ واماكنُ لا تزال مأهولةً بالسكان// وعلى رُكامٍ ورَمادٍ يغطي الجنوبَ والضاحيةَ وضواحِيَها واجزاءً من البقاع تَنطلقُ مرحلةُ التفاوضِ التي تَدخلُ غرفةَ مشاوراتٍ وَزاريةٍ ل‍بنيامين نتنياهو اليوم/ غيرَ انَّ الأنباءَ الواردة من تل أبيب تشيرُ الى تعزيز نقاشِ صفْقةِ التفاوض معَ حماسوتغليبِها على الحرب مع لبنان/ ولم تُبْدِ حكومةُ اسرائيل رسمياً ايَّ ملامحَ تًجاهَ المقترحِ الاميركي سلباً ام ايجاباً، فيما يَنتظرُ لبنان وصولَ الموفدِ الاميركي اموس هوكستين الثلاثاء لتسليمِه الردَّ على المقترح قبل ان ينتقلَ به الى تل ابيب/ علماً بأنَّ كُلاً من بيروتَ وواشنطن وتل ابيب أصبحت في اجواءِ النِّقاطِ الثلاثَ عَشْرَةَ المقتَرحة.. وكلٌّ لديه الاجوبةُ نُقطةً نقطة/ وتلعبُ اسرائيل بَرِّيَّاً في الوقت الضاغط حيث تُعيدُ محاولاتِ التقدمِ البَرّي من محاورَ عدة شرقاً وغرباً/ ولاسيما عبر بلدة شمع حيث عاودت قواتُ الاحتلال التقدمَ باتجاهها وقَطعتِ المثلثَ في طيرحرفا شِيحين الِجبَّيْن وصولاً الى قلب البلدة/ والهدفُ الاساسي من التقدمِ الوصولُ الى البيَّاضة، النُّقطةِ الجغرافية الأقربِ الى الساحل// معاركُ بريةٌ عدة تُخاضُ معَ المقاومينَ حالياً من القطاع الغربي وصولاً الى الخيام وتُخوم بنت جبيل/ وسيعى العدوُّ الى احتلال عددٍ من القرى ليعلِنَ لدى الاتفاقِ انسحابَه منها ، لكنه يُبقي على احتلاله مزارعَ شبعا واخَوَاتِها.. وهي من صُلب تنفيذِ القرار 1701، وبذلك يَظهَرُ العدوُّ أنه طبَّقَ انسحاباً من قرىً احتلَّها قبل خمسين يوماً .. متجاوِزاً ارضاً احتلَّها قبل خمسين عاماً.