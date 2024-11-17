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لبنان

وزارة الصحة: شهيدان وجريحان من المسعفين في ثلاثة اعتداءات إسرائيلية في جنوب لبنان

Lebanon 24
17-11-2024 | 15:20
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمراكز الاسعافية في الجنوب ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية. وأضاف اليوم إلى جرائمه المتتالية ثلاثة اعتداءات: 
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- استهداف مركز جمعية الهيئة الصحية الإسلامية في حومين التحتا ما أدى إلى استشهاد مسعف. 
- استهداف مركز إسعافي في البازورية ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين من الهيئة الصحية الإسلامية بجروح
- استهداف مركز للهيئة الصحية في حناويه ما أدى إلى استشهاد مسعف.
 
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