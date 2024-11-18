مرشح رئاسي "رغما عنه"

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روى أحد السفراء اللبنانيين السابقين في "جلسة قهوة" مع عدد من أصدقائه في الجميزة ، في تقليد يعتمده ثلاث مرات اسبوعيا، أنه يسمع من الجميع التداول باسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، في وقت لم يرشح نفسه ابدا، وحتى أنه وصل الى عمر يجعله يعيد التفكير مئة مرة قبل أن يتخذ هكذا قرار بالترشح.المصدر لفت الى أنه بعد التقصي عن الموضوع تبين للسفير السابق أن النائب جبران باسيل يسعى بكل جدية وبكل ما له من علاقات لاقناع عدد كبير من القوى السياسية بترشيح "السفير"، ليس من باب المودة بل فقط لقطع الطريق على أي مرشح آخر لا يروق له.المصدر ختم بأن السفير، بلياقته وديبلوماسيته المعهودة، إتصل بباسيل وشكره جداً على المجهود المبذول من أجل تسويق ترشيحه داخلياً وعربياً، طالباً منه المزيد من التنسيق معه لمعرفة ماذا يحدث كون إسمه المتداول لا أكثر ولا أقل ، ومن حقه أن يكون في الأجواء.