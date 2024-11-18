زيادة بأكثر من 100 دولار

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عمدت عدة شركات تأمين إلى رفع تسعيرتها السنوية، مستغلة عدم تغطية الضمان لكلفة الاستشفاء كما في السابق.فبعدما كانت التعرفة السنوية على سبيل المثال للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 29 و 35 عاما تبلغ 580 دولارا أميركيا، أصبح الاشتراك 700 دولار أميركي، أي بزيادة 120 دولارا.