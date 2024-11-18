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لبنان

زيادة بأكثر من 100 دولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2024 | 02:15
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عمدت عدة شركات تأمين إلى رفع تسعيرتها السنوية، مستغلة عدم تغطية الضمان لكلفة الاستشفاء كما في السابق.
فبعدما كانت التعرفة السنوية على سبيل المثال للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 29 و 35 عاما تبلغ 580 دولارا أميركيا، أصبح الاشتراك 700 دولار أميركي، أي بزيادة 120 دولارا.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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