بسبب الامطار.. انزلاق سيارة في طرابلس

ادى انزلاق سيارة من نوع CRV على طريق الابرار في منطقة ابي سمراء الى اصطدامها بعامود انارة الى جانب الطريق وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات في الارواح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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