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لبنان

بعد غارة برعشيت.. انتشال أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية

Lebanon 24
18-11-2024 | 03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارات الصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت إلى برعشيت وانتشلت أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية.

وكان هؤلاء العناصر استشهدوا جراء الغارة الأخيرة على المنطقة.
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غارة

برعشيت

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