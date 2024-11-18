بعد غارة برعشيت.. انتشال أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارات الصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت إلى برعشيت وانتشلت أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية.



وكان هؤلاء العناصر استشهدوا جراء الغارة الأخيرة على المنطقة.

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