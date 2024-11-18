أمطار غزيرة وثلوج على 2200 متر... اليكم طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: يقع لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مركزه جنوب غرب تركيا مما يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة، تساقط لحبات البرد وتشكل السيول على الطرق وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا مع بقاء التقلبات في الطقس حتى صباح الخميس فيستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.



تحذير: من تشكل السيول على الطرق وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاقات.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (ما بين 3 الى 4 درجات) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة قد تتجاوز ال كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 1,5 متر، يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرق كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق و رعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع فرص لتشكل خلايا رعدية منفردة وضباب على المرتفعات تهطل أمطار محلية ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بداية انحسار تأثير المنخفض الجوي عن لبنان من المساء.

الخميس:

غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا خلال النهار.



-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة ، سرعتها بين 15 و35 كم/س تشتد أحيانا لتصل الى 60 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.



-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,14



-ساعة غروب الشمس: 16,33

من جهته، أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "المنخفض الجوّي دخل الاجواء اللبنانية وسواحل سوريا وفلسطين مساء الاحد واشتدت فعاليته منتصف الليل مع عواصف رعدية وتساقط امطار غزيرة وسرعة رياح لامست 55 كم في الساعة في بعض المناطق، وسوف يستمر الطقس الممطر حتى صباح الاربعاء مع انفراجات بنسبة 60%".

وتابع: "طقس يوم الاثنين غائم مع تساقط امطار محلية تشتد غزارتها بعد الظهر ومساء وصباح الثلاثاء مع عواصف رعدية وحبّات البرّد. ومن المنتظر ان تشهد المناطق الجبلية بين 15 و 25 مم اضافية، والساحلية بين 20و 50 مم إضافية حتى صباح الاربعاء. تتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 2200 متر وتكون كثيفة فوق 2600متر.

ويتحسن الطقس خلال يوم الاربعاء".