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لبنان

أبي رميا بعد لقائه ميقاتي: الأجواء اللبنانية بشأن "مفاوضات وقف النار" إيجابيّة جداً

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:29
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب سيمون ابي رميا صباح اليوم في السرايا.
 
وبعد اللقاء، قال أبي رميا: "التقيت الرئيس ميقاتي الذي يتحدث باسم لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول الى اتفاق لوقف لاطلاق النار. الأجواء اللبنانية إيجابية جداً، وقد وافق لبنان على الاقتراحات التي قدمت من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واليوم نحن بانتظار وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين غداً الى لبنان ولقاءاته مع الرئيسين ميقاتي وبري، ومن المؤكد انه بعد الاجواء الأيجابية التي سيطلع عليها من لبنان ستكون له زيارة الى اسرائيل للاطلاع على جوابها النهائي".
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وتابع: "نود أن نقول أنه في حال لم يكن هناك مناورة او مراوغة من قبل اسرائيل، نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا الامر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان، وفي حال ذهبنا في هذا المسار الإيجابي سيكون هناك اعلان للاتفاق من العاصمة الفرنسية باريس، ومن هنا اريد استغلال هذا المنبر لكي أحيي الجهود الجدية والفعالة والمنتجة التي تقوم بها الأدارة الفرنسية والسلطات الفرنسية من دون ان يكون هناك تسليط ضوء إعلامي على الدور الذي تقوم به لأنهم قاموا بجهد جبار لكي يكونوا الى جانب المصلحة اللبنانية في المفاوضات القائمة، وكلنا أمل من الآن حتى نهاية الاسبوع في حال لم يكن هناك اي مناورة او اي سوء نية كما تعودنا مع الاسرائيلين ان نصل الى نتيجة إيجابية على هذا الصعيد".

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من هيئة الرقابة على شركات الضمان برئاسة نديم حداد وجرى عرض لعمل الهيئة وأوضاعها.
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