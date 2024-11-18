مذكرة احتجاج حقوقية إلى وزير الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي

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وجه ممثلو جمعيات حقوقية واجتماعية مذكرة إلى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، تطالب بالتحرك العاجل لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان ومحاسبة المسؤولين عنه دولياً.وأشارت المذكرة إلى الجرائم الإسرائيلية التي طالت المدنيين اللبنانيين، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، وتشريد السكان، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية والثقافية. كما نوهت بتداعيات العدوان على الشباب اللبناني الذين فقدوا مصادر رزقهم، والطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى استهداف الإعلاميين والطواقم الطبية.ودعت الجمعيات الوزير بو حبيب إلى إيصال رسالة واضحة إلى سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، احتجاجاً على تمويلهم وتزويدهم الاحتلال بوسائل القتل والتدمير. كما طالبت بالتواصل مع سفراء الدول الأخرى في مجلس الأمن لدعم الموقف اللبناني، وحثهم على الضغط لوقف العدوان.المذكرة تضمنت أيضاً مطالب محددة للمنظمات والهيئات الدولية، منها:دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة لبنان للاطلاع على تداعيات العدوان.حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على زيارة لبنان وتوثيق الانتهاكات.الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لإدانة العدوان على لبنان وغزة.مطالبة الهيئات الدولية، مثل الصليب الأحمر واليونيسكو واليونيسيف، بالقيام بواجباتها وفق مواثيقها لدعم الشعب اللبناني. (الوكالة الوطنية للإعلام)