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لبنان

ورشة عمل لـ"تجمع الشركات اللبنانية": حماية المؤسسات في ظل النزاع وتأمين استمراريتها

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:24
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نظم تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب ورشة عمل عبر تقنية Zoom بعنوان "حماية المؤسسات والعاملين فيها في ظل النزاع: تقييم المخاطر واقتراح الحلول لتأمين الاستمرارية". وقد حضر الورشة نحو 80 من رجال الأعمال، أصحاب وممثلي الشركات اللبنانية.
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افتتح البواب الورشة مرحباً بالمشاركين، مستعرضاً أهداف التجمع التي تتمثل في خلق بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، وتمكين الشركات من استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن التجمع يسعى لتبادل الخبرات مع الشركات في الدول المتقدمة بهدف تطوير أداء الشركات اللبنانية ومساعدتها في التحول الرقمي.

كما لفت إلى دور التجمع في تعزيز القطاع الخاص من خلال مشاركته في اللقاءات المتخصصة والوفود الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في مشاريع وبرامج تدعم الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الورشة تهدف إلى مساعدة الشركات على تقييم التحديات التي تواجهها في ظل الأزمات، وتقديم حلول تساهم في استمرارية العمل والإنتاج، والحفاظ على العاملين فيها.

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