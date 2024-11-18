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لبنان

تعميمٌ إلى الإدارات والمؤسسات العامة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:34
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وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً إلى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمحافظات بشأن التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في موضوع إدارة وتوزيع المساعدات جراء العدوان الإسرائيليّ.
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