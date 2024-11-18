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لبنان

حاصباني: لاريجاني على علم بتفاصيل المسودة المطروحة

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:15
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "أكس":

"لاريجاني على علم بتفاصيل المسودة المطروحة على لبنان لوقف إطلاق النار، لكنّ القوى السياسية والنواب اللبنانيين لم يطلعوا عليها.
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لا يجوز ان يبقى هذا الموضوع محصورا برئيس حكومة تصريف الأعمال ورئس مجلس النواب خاصة بغياب رئيس الجمهورية، من دون اطلاع مجلس النواب ومن يمثلون الشعب على تفاصيله.

هناك من يلزم اللبنانيين جميعا من جديد، من دون الرجوع اليهم. من سيتحمل مسؤولية اي خطأ يحصل في هذا التفاوض؟".
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