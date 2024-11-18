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لبنان

آخر خبر عن إتّفاق وقف إطلاق النار... هل سيزور هوكشتاين لبنان؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:57
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قال موقع "أكسيوس" إنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق زيارته إلى بيروت حتى يتّضح موقف لبنان من إتّفاق وقف إطلاق النار.
 
 
وقال مسؤول أميركي في هذا السياق: "نُريد إجابات من الجانب اللبناني قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت".
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