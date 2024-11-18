Advertisement

لبنان

قرارٌ من "الأونيسكو".. هذا ما قررته بشأن "آثار لبنان" خلال الحرب

Lebanon 24
18-11-2024 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1280137-638675511938906306.jpeg
Doc-P-1280137-638675511938906306.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أن منظمة "الأونيسكو"، أصدرت قبل قليل قراراً بحماية المواقع الأثرية اللبنانية ضد العدوان الإسرائيلي والتهديدات الإسرائيليّة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: قرار "الأونيسكو" بشأن "آثار لبنان" يشكّل صفعة للعدو
lebanon 24
19/11/2024 00:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية التراث والآثار من التهديدات الإسرائيلية.. بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتحرك
lebanon 24
19/11/2024 00:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب التقى المديرة العامة لـ"الأونيسكو" في باريس: لدعم قطاع التربية اللبناني
lebanon 24
19/11/2024 00:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: لبنان و"حزب الله" وافقا على "المسودة الأميركية" مع بعض التعليقات على المحتوى
lebanon 24
19/11/2024 00:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الأونيسكو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-11-18
17:10 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:52 | 2024-11-18
16:49 | 2024-11-18
16:42 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24