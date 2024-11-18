عطلة الصحافة في عيد الاستقلال

أشارت نقابة الصحافة في بيان، الى انه "بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 22 تشرين الثاني 2024، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابة الصحافة ونقابة المحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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