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لبنان

آخر معلومة عن زيارة هوكشتاين إلى لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:49
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نقلت قناة "الحدث" عن مصادر لم تُسمها قولها إنّ "ما يحصل في جنوب لبنان وبيروت من تطوّرات ميدانية لا يُوحي باقتراب وقف إطلاق النار".
 
وذكرت "الحدث أنَّ "انفتاح لبنان على المُقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل ليس كافياً لوحده للوصول إلى إتفاق"، مشيراً إلى أنَّ "التصعيد الميدانيّ الإسرائيلي يُؤشّر على الإنتقال إلى مرحلةٍ جديدة".
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بدورها، ذكرت قناة "الجديد" نقلاً عن مصادر أميركية تأكيدها أن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت وذلك في وقتٍ قريبٍ جداً".
 
ويأتي هذا الكلام وسط إعلان وكالة "آكسيوس"، اليوم الإثنين، أن هوكشتاين أرجأ زيارته إلى بيروت حتى يحصل على توضيحات من الجانب اللبناني بشأن موقفه من مُقترح إتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته أميركا، مشيرة إلى أن الموفد الأميركي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بذلك.
 
في غضون ذلك، نقلت قناة "العربية" عن مصادر دبلوماسية قولها إنَّ "قنوات الإتصال مفتوحة بين بري وهوكشتاين". 

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