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لبنان

قناة إسرائيلية: هوكشتاين في طريقه إلى لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:14
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ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيليَّة، اليوم الإثنين، أنَّ إسرائيل تلقت بلاغاً من الولايات المتحدة بتوجُّه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، وذلك بعد تلقيه توضيحات تمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
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من جهته، قال مصدر رسميّ لبناني لقناة "الجزيرة" إنه "تم تسليم ملاحظات لبنان على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي"، في وقتٍ ذكرت قناة "الجديد" أنَّ "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت وذلك في وقتٍ قريبٍ جداً"، مشيرة إلى أن السفارة الأميركية تسلمت الرد عصر اليوم من لبنان، وهوكشتاين سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم غد الثلاثاء.

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