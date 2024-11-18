Advertisement

لبنان

أثناء عملهم على فتح الطريق في الجنوب.. هذا ما حصل مع "كشافة الرسالة"

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1280211-638675586288890069.jpeg
Doc-P-1280211-638675586288890069.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدو الإسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية بقذيفة مدفعية أثناء عملهم في فتح الطريق بين محلة الحوش وبلدة عين بعال، وقد نجى الفريق دون إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني - كشافة الرسالة الإسلامية:​ بعد ورود اتصال من جهاز آلي على رقم أحد المواطنين في مبنى مقابل الثانوية الجعفرية في صور ومن باب الإحتراز طُلب من ساكني الحيّ إخلاءه مؤقتاً وليس هناك من تهديد للمدينة
lebanon 24
19/11/2024 00:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الحرب.. كم بلغ عدد شهداء الدفاع المدني؟
lebanon 24
19/11/2024 00:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني انتشل شهيداً وأنقذ جريحين أُصيبا في غارة على مبنى عند مفرق معركة في صور (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
19/11/2024 00:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: الحرب أسفرت منذ بدايتها عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات
lebanon 24
19/11/2024 00:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

كشافة الرسالة الإسلامية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-11-18
17:10 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:52 | 2024-11-18
16:49 | 2024-11-18
16:42 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24