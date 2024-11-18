أثناء عملهم على فتح الطريق في الجنوب.. هذا ما حصل مع "كشافة الرسالة"

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدو الإسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية بقذيفة مدفعية أثناء عملهم في فتح الطريق بين محلة الحوش وبلدة عين بعال، وقد نجى الفريق دون إصابات.

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