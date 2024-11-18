عون يأمل بعد لقائه وفدًا من "التيار" أن تمر المرحلة الصعبة في أقرب وقت

عبّر الرئيس العماد ميشال عون، اليوم الإثنين عن "امله في ان تمر المرحلة الصعبة التي يقطع بها لبنان في اقرب وقت"، خلال لقائه وفدا من لجنة قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر"، ضم المنسق العام للجنة نديم جرداق في دارته في الرابية. (الوكالة الوطنية)

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