Advertisement

لبنان

عون يأمل بعد لقائه وفدًا من "التيار" أن تمر المرحلة الصعبة في أقرب وقت

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1280239-638675629363958487.jpg
Doc-P-1280239-638675629363958487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر الرئيس العماد ميشال عون، اليوم الإثنين عن "امله في ان تمر المرحلة الصعبة التي يقطع بها لبنان في اقرب وقت"، خلال لقائه وفدا من لجنة قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر"،  ضم المنسق العام للجنة نديم جرداق في دارته في الرابية.  (الوكالة الوطنية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى
lebanon 24
19/11/2024 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإعلام في "التيار" عن استشهاد عفيف: جريمة جديدة تضاف للائحة جرائم العدو
lebanon 24
19/11/2024 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: أوكرانيا تعلن انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق بسبب هجمات جوية روسية
lebanon 24
19/11/2024 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف
lebanon 24
19/11/2024 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد عون

التيار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-11-18
17:10 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:52 | 2024-11-18
16:49 | 2024-11-18
16:42 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24