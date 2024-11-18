"كرمال عيونك يا لبنان".. ماجدة الرومي تتألق في دبي وتوجّه رسالة مؤثرة لوطنها (فيديو)







وتألقت الرومي بتقديم مجموعة من أغانيها الوطنية والإنسانية في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي للإنترنت في دولة الإمارات والذي يعود ريعه لصالح الشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

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أحيت السيدة ماجدة الرومي، مساء اليوم الاثنين، حفلاً خيرياً بعنوان "كرمال عيونك يا لبنان"، ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء".وتألقت الرومي بتقديم مجموعة من أغانيها الوطنية والإنسانية في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي للإنترنت في دولة الإمارات والذي يعود ريعه لصالح الشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

وافتتحت الرومي الحفل بكلمة مؤثرة عن الأوضاع الحالية، قائلةً: "نلتقي الآن في ظل ظروف لبنانية استثنائية صعبة ومأساوية.. نلتقي حتى نقف تضامناً مع لبنان وأهله.. أعلم أنه لا يوجد أحد بيننا سعيد. أي لبناني سيكون سعيداً وهو يشاهد تدمير بلده؟ ويرى شعبه يتم قتله وإصابته وتهجيره؟".

وأضافت: "يا ليت هذه الحرب ما وقعت، ويا ليتنا ما عشنا هذا الخراب الذي نعيشه الآن، ولا هذه الخسارة الرهيبة بالأرواح والممتلكات.. ما هذه المجزرة التي لا تتوقف! وكأننا منذورين للموت منذ 50 عاماً.. وكأننا ساحة لتصفية كل الحسابات!".

واختتمت: "أنا حزينة مثل كل اللبنانين.. بس إذا كان مطلوب مني أن أغنّي لكي أدعم بلدي وأهلي ومن هم بحاجة إليّ اليوم فأنا سأغني".