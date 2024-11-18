Advertisement

لبنان

"كرمال عيونك يا لبنان".. ماجدة الرومي تتألق في دبي وتوجّه رسالة مؤثرة لوطنها (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1280274-638675661999611616.png
Doc-P-1280274-638675661999611616.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت السيدة ماجدة الرومي، مساء اليوم الاثنين، حفلاً خيرياً بعنوان "كرمال عيونك يا لبنان"، ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء".


وتألقت الرومي بتقديم مجموعة من أغانيها الوطنية والإنسانية في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي للإنترنت في دولة الإمارات والذي يعود ريعه لصالح الشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي على أراضيه. 
Advertisement


وافتتحت الرومي الحفل بكلمة مؤثرة عن الأوضاع الحالية، قائلةً: "نلتقي الآن في ظل ظروف لبنانية استثنائية صعبة ومأساوية.. نلتقي حتى نقف تضامناً مع لبنان وأهله.. أعلم أنه لا يوجد أحد بيننا سعيد. أي لبناني سيكون سعيداً وهو يشاهد تدمير بلده؟ ويرى شعبه يتم قتله وإصابته وتهجيره؟".
وأضافت: "يا ليت هذه الحرب ما وقعت، ويا ليتنا ما عشنا هذا الخراب الذي نعيشه الآن، ولا هذه الخسارة الرهيبة بالأرواح والممتلكات.. ما هذه المجزرة التي لا تتوقف! وكأننا منذورين للموت منذ 50 عاماً.. وكأننا ساحة لتصفية كل الحسابات!".
 
واختتمت: "أنا حزينة مثل كل اللبنانين.. بس إذا كان مطلوب مني أن أغنّي لكي أدعم بلدي وأهلي ومن هم بحاجة إليّ اليوم فأنا سأغني".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:52 | 2024-11-18
16:49 | 2024-11-18
16:42 | 2024-11-18
16:35 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24