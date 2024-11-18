"أصحاب المولدات".. كيف يستفيدون خلال الحرب؟

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لم تقتصر استفادة أصحاب المولدات على فترات السلم، بل امتدت لتشمل الظروف الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان. ففي وقت تعاني فيه العديد من المناطق من نقص حاد في الكهرباء، وخاصة في مراكز الإيواء التي تتسم غالباً بقلة تجهيزاتها لاستيعاب حياة طويلة الأمد، اضطرت بعض هذه المراكز إلى الاعتماد على الاشتراكات مع أصحاب المولدات لتوفير التيار الكهربائي اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية.وفي هذا السياق، كشف أحد المواطنين النازحين أن أصحاب المولدات يتقاضون مبالغ مرتفعة، حيث يصل سعر الاشتراك إلى 250 دولارًا على الخمسة أمبير و500 دولارًا على العشرة أمبير. وأوضح المواطن أن فاتورة الكهرباء في منطقة الضاحية التي كان يقطن بها قبل الحرب لم تكن تتجاوز 300 دولار للعشرة أمبير، مما يبرز حجم الزيادة في الأسعار خلال الأوضاع الحالية.